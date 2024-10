O Presidente da Associação Empresarial de Portugal sublinhou que não basta a abertura e a vontade do Governo em fazer coisas porque é preciso executar. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Luís Miguel Ribeiro alertou para o aumento de falências e empresas em "lay off" porque a diminuição do volume de negócios é um problema crescente.