Conversa Capital com João Carvalho

Em 2018 a AMT quer avançar com um estudo, já anunciado, sobre os critérios para o aumento dos transportes que, considera, devem ser mais científicos. Processo que este ano não foi possível concluir devido às cativações.



João Carvalho revelou ainda que a AMT já se pronunciou sobre as alterações ao contrato de concessão da Carris e uma das recomendações que fez foi a criação de passes intermodais com todas as operadoras. É uma recomendação que a Carris terá de cumprir para que as alterações recebam parecer positivo da AMT. Um parecer que é vinculativo.



Relativamente ao Metro de Lisboa, João Carvalho refere que ainda faltam cumprir três das recomendações feitas. Uma dessas recomendações vai obrigar a uma revisão do contrato de serviço púbico, já no próximo ano, que passará por exemplo a definir com clareza e precisão os tempos de operação. As outras dependem de financiamento porque o preço pago pelos utentes não tem correspondência no serviço prestado. No entanto garante que a segurança não esta em causa.



A Soflusa também foi investigada e as conclusões da inspeção, do relatório preliminar, vão ser divulgadas para a semana. E também neste caso o regulador conclui que o preço pago pelos passageiros não corresponde ao serviço prestado atualmente. Por isso um dos aspetos que o inquérito vai analisar é o da responsabilidade na demora, na reparação e na manutenção das embarcações.



Neste entrevista, o presidente da AMT faz ainda um apelo urgente para que a Assembleia da República tome uma decisão sobre a operação da UBER em Portugal até por uma questão de segurança das pessoas. João Carvalho já entregou à AR o parecer da AMT sobre a operação da UBER e considera que, sim ou não, o que é preciso é decidir.



A AMT lançou um inquérito para saber porque é que existem, em todo o país, mais de 1000 licenças de táxi por atribuir. Os resultados vão ser conhecidos dentro de duas semanas mas, João Carvalho adianta desde já, que o problema está nos critérios, ou na ausência dos mesmos, na atribuição de licenças pelas câmaras: “a legislação que existe é muito vaga e dá para tudo".



João Carvalho promete que vai focar a sua ação nos centros de inspeção de veículos, já no próximo ano, porque é uma área que ainda não abordaram.



Com um ano de existência a AMT já abriu 24 processos de contra ordenação e tem outros 15 em curso. As queixas em termos gerais sofreram uma redução de 20 por cento. O presidente da AMT considera que isso aconteceu porque em parte as transportadoras tem estado a dar mais informação aos utentes, mas admite que também haja utentes que não se queixam, por estarem convencidos que a sua queixa não tem consequências. João Carvalho apela a que não deixem de apresentar queixa.