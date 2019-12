Conversa Capital com Nuno Mangas, presidente do IAPMEI

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Nuno Mangas revelou que até final de outubro, foram pagos 1,5 mil milhões de euros às empresas e que até ao final do ano vai cumprir o objetivo definido de 1,6 mil milhões de euros.Nuno Mangas revela que o número de candidaturas no âmbito do Portugal 2020 aumentou e, admite que se houvesse mais dinheiro, conseguiria apoiar mais empresas. O presidente do IAPMEI reconhece mesmo que há bons projetos, que não são aceites, porque não há dinheiro.Já quanto ao financiamento da banca, Nuno Mangas adianta que continuam a existir algumas dificuldades de acesso por parte de algumas empresas, porque não conseguem atingir os requisitos.O Presidente do IAPMEI acredita que será possível atingir os 50 por cento do PIB em exportações e fazê-lo o mais rapidamente possível. Nuno Mangas revelou que a sua convicção assenta nomeadamente nos projetos em carteira no Portugal 2020, que têm um potencial de investimento que ronda os 28 mil milhões de euros, com a criação de dezenas de milhares de empregos. Acresce ainda que serão exportações de maior valor.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Nuno Mangas a Rosário Lira (Antena1) e Celso Filipe (Jornal de Negócios):