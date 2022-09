Conversa Capital com Pedro Mota Soares, antigo ministro da Segurança Social

Em entrevista à Antena1 e ao, Pedro Mota Soares, antigo ministro da Segurança Social, chama a atenção para a perda de rendimento dos pensionistas, não só a partir de 2024, mas também em sede de IRS. Segundo Pedro Mota Soares, a antecipação do aumento previsto para 2023, nalguns casos, pode levar a uma mudança de escalão em sede de IRS, o que corresponde a uma perda ainda maior de rendimentos.O antigo ministro do CDS-PP lembra que, ao contrário de outros grupos, os pensionistas não vão ter nenhuma ajuda suplementar. Pedro Mota Soares considera que devia ser sido criado um efetivo apoio adicional para as pensões mais baixas. Aliás, adianta que se a inflação mantiver os valores atuais, o governo pode vir a ser obrigado a fazer um aumento extraordinário das pensões.

Na alteração à lei que regula, entre outros aspetos, o aumento das pensões, Pedro Mota Soares espera que se mantenham os pressupostos atuais e que não venha a ser modificada em função dos ciclos políticos.







Pedro Mota Soares considera as medidas anti-inflação diminutas e acredita que o governo pode ter de apresentar um novo pacote de medidas. Alerta para a urgência de alterar ainda este ano os escalões do IRS, em função da inflação, porque caso isso não aconteça, as famílias vão entregar ao Estado mais do que seria suposto. Ou seja, o Estado vai estar a retirar rendimentos às famílias e a engrossar as suas receitas.

Nesta entrevista Pedro Mota Soares defende uma redução do IVA e medidas direcionadas e diferenciadas em função dos rendimentos das famílias, a pensar sobretudo nas famílias com menores rendimentos. No combate à inflação, não tem dúvidas sobre a necessidade de aumentar salários num diálogo permanente com a concertação social.