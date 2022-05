Conversa Capital com Pedro Portugal Gaspar, Inspetor Geral da ASAE

Em entrevista à Antena e ao Jornal de Negócios, o Inspetor Geral da ASAE revelou que até ao momento a ASAE já recebeu 400 denuncias relacionadas com o aumento do preço dos combustíveis e fez duas ações de monitorização no espaço de 8 dias. A primeira monitorização foi feita 24 horas depois da redução do ISP e a segunda 8 dias depois, nos mesmos 71 postos. Na segunda ação, os 10 por cento da amostra que inicialmente não tinham feito nenhuma alteração, segundo Pedro Portugal Gaspar, corrigiram a trajetória. De acordo com o Inspetor Geral da ASAE, a oscilação de 10 por cento detetada no preço não configura, à luz dos critérios do Ministério Público, um lucro ilegítimo.Em matéria de bens alimentares, a ASAE diz que tem vindo a acompanhar o impacto da inflação nos preços e refere que apesar de se detetarem aumentos de mais de 20 e 30 por cento, os mesmos não constituem especulação.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Diana do Mar do Jornal de Negócios.