Cooperação internacional é fundamental no combate à pandemia, diz Mário Centeno

"Perante a incerteza, sabemos como a cooperação internacional é absolutamente primordial no combate à pandemia, na mitigação dos efeitos adversos da economia e é primordial ainda na preparação do futuro", destacou o governador, no discurso de abertura dos XX Encontros de Lisboa entre os governadores dos países de língua portuguesa, que hoje decorre em formato virtual.

"Os bancos centrais estão na primeira linha das respostas de política, sabem os desafios que enfrentamos e não se esconderam em mandatos redutores, na Europa e em diferentes geografias, dentro das nossas jurisdições", acrescentou o antigo ministro das Finanças de Portugal.

A crise económica originada pela pandemia, que marcou grande parte da intervenção de Mário Centeno, "criou enormes disrupções, com quebra da atividade económica e intervenções massivas" por parte dos governos e dos bancos centrais, destacando a queda de 5,2% da atividade económica na Europa no primeiro semestre e a descida de 12,5% do comércio internacional no mesmo período.

O surto pandémico "coloca em evidência a necessidade de cooperação entre os bancos centrais e demonstra a premência de uma reflexão conjunta sobre os desafios e oportunidades da crise", vincou o responsável, concluindo que "o Banco de Portugal sempre reconheceu a importância estratégica da cooperação" com os países de língua portuguesa.