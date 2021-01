Cooperação Macau/Shenzhen de olhos postos nos mercados lusófonos

"Em Shenzhen, deve haver muitas empresas que pretendem internacionalização, sendo possível aproveitar o papel de plataforma de Macau para explorar os mercados dos países lusófonos", pode ler-se num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, no último dia da visita do chefe do Governo, Ho Iat Seng, a cidades da Grande Baía.

A Grande Baía é um projeto de Pequim de criar uma metrópole mundial que integra Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong, com cerca de 70 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 1,2 biliões de euros, semelhante ao PIB da Austrália, da Indonésia e do México, países que integram o G20.

Ho Iat Seng disse em Shenzhen "que Macau está empenhado em desenvolver a indústria da medicina tradicional chinesa e que, no futuro, os medicamentos podem ser registados em Macau e vendidos para a Grande Baía e gradualmente até às outras regiões".

Uma das apostas reiteradas pelo Governo de Macau passa pela diversificação da economia, muito dependente do mercado do jogo.

Razão pela qual o chefe do Governo sublinhou a vontade de reforçar a cooperação bilateral com Shenzhen na dinamização do desenvolvimento do turismo cultural e das indústrias criativas.

Durante a visita à província de Guangdong, que teve início na sexta-feira, Ho Iat Seng já defendera o reforço da cooperação com cidades da Grande Baía para acelerar o crescimento das indústrias financeira, tecnológica e da saúde.

No momento em que, "para além dos trabalhos de prevenção da pandemia ainda se promove proativamente a recuperação do turismo", Macau necessita "de acelerar o crescimento das indústrias da saúde, do setor financeiro moderno e da tecnologia", lia-se numa nota das autoridades, na qual se citava o chefe do executivo.

Além de Ho Iat Seng, a delegação de Macau integrou altos cargos do executivo, como o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, a chefe do gabinete do líder do Governo, Hoi Lai Fong, e a diretora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes.