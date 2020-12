Coordenação do Governo com operadores é essencial para retoma da aviação

"Não tenho dúvidas que o transporte aéreo é essencial para a retoma. [...] O ponto essencial é que não haja obstáculos para além daqueles que a situação já nos coloca e que haja aqui apoio e coordenação com todos os `stakeholders` e `players` da aviação nacional", defendeu António Portugal, que participava no `webinar` "Haverá retoma sem transporte aéreo?", promovido pelo Jornal Económico e pela consultora BDC.

O responsável destacou alguns "exemplos a não repetir" naquela que foi a resposta à situação pandémica.

"Ao longo da pandemia assistimos a alguma esquizofrenia, em que, por um lado Portugal defendia a não existência de quarentenas, mas, por outro lado, foi o único país que manteve durante seis meses a interdição de voos", apontou. "Aqui houve claramente falta de competência", considerou.

Para o responsável, o Governo aplicou uma restrição "cega" interditando os voos e não os passageiros.

Outro aspeto apontado por António Moura Portugal foi a opção de ter o aeroporto de Lisboa a funcionar como um `hub`, através da operação da TAP, mas, como resposta à pandemia, ter-se restringido qualquer operação.

Para o diretor da RENA, devia ter-se permitido a realização de voos de ligação no Aeroporto Humberto Delgado, com passageiros que nem sequer entrariam em Portugal, mantendo assim alguma competitividade.

António Portugal disse ainda discordar da aprovação pelo parlamento de uma taxa de carbono de 20% sobre as viagens aéreas, marítimas ou fluviais, por proposta do PAN.

"Custa-me a entender que, por um lado, se diga que há prioridade e que há apoio e que queremos apoiar os `players` do setor, mas, por outro lado, se onerem as companhias e os passageiros com esta medida, que não vai reverter um cêntimo para o setor e para a reconversão do setor", afirmou.

Também a eurodeputada Cláudia Aguiar, eleita pelo PSD, lembrou que, durante a reabertura das fronteiras e com o retomar das viagens, assistiu-se a "processos penosos", do ponto de vista da coordenação entre Estados-membros.

"Foi uma descoordenação total entre países, cada país decidiu por si, ignoraram-se as recomendações da União Europeia, diria até que a própria Comissão Europeia perdeu uma oportunidade, porque não teve a coragem necessária para ter assumido verdadeiramente uma liderança e coordenar", argumentou.

Também a participar no debate esteve o presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Luís Miguel Ribeiro, que admitiu estar "mais pessimista" em relação ao contributo do setor aeronáutico para a retoma da economia.

O responsável do regulador da aviação defendeu que esta crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, ao contrário da última crise económica de 2008, deixou também sequelas no poder de compra dos mercados emissores turísticos para Portugal, que foram essenciais para a recuperação da crise anterior.

Sem falar especificamente do aeroporto do Montijo, Luís Miguel Ribeiro considerou haver urgência na construção de novas infraestruturas aeroportuárias.

"Acima de tudo, para um mercado funcionar e para que todos os operadores possam maximizar a sua resposta [...] é essencial que haja capacidade no mercado para absorver essa procura, isso significa infraestruturas aeroportuárias", defendeu.