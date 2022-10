Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro reforça aposta em energia fotovoltaica

"A energia elétrica produzida por estes painéis solares fotovoltaicos irá permitir ter uma autossuficiência energética média durante o dia de 95%", referiu a CCDR, num comunicado hoje divulgado.

Com este projeto, que tem um valor de 52 mil euros, a CCDRC terá uma poupança anual de 60% em custos de energia, o que levará ao retorno do investimento em menos de cinco anos.

"A CCDRC, enquanto entidade com responsabilidade na gestão das políticas públicas de ambiente ao nível regional, não pode ficar alheia às questões ambientais e à urgência e necessidade de cada um fazer uma significativa redução no consumo energético sobretudo nos tempos que estamos atualmente a viver", considerou a presidente da estrutura, Isabel Damasceno.

Segundo a responsável, "estas medidas agora implementadas contribuem para a sustentabilidade e diminuição da pegada ecológica da sua atividade", e também para o desígnio nacional de independência em termos energéticos.

"O projeto vai permitir ainda uma significativa economia de custos fixos e está totalmente alinhado com as orientações que as entidades nacionais e europeias estabeleceram para este tipo de despesa", sublinhou.

A CCDRC informou que, complementarmente, serão utilizadas lâmpadas LED para a iluminação interior e exterior de todos os espaços e os trabalhadores sensibilizados "para a prática de ações que conduzam a um consumo energético mais racional e ao combate ao desperdício, de forma ativa".

Até ao final do ano, será realizada uma auditoria ao consumo energético, com o objetivo de "caracterizar de forma detalhada o perfil de consumo e identificar possíveis desperdícios, conduzindo à implementação de medidas que os mitiguem, para que, também do lado do consumo, seja feita uma ação muito significativa na redução da fatura energética", acrescentou.