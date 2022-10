Coordenador da UTAO afirma que inflação só baixa com menos consumo

A inflação só vai baixar com menos consumo das famílias e das empresas. A opinião é do coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, Rui Nuno Baleiras, que diz que seria um erro o Estado tentar anular os efeitos da inflação e da subida das taxas de juro.