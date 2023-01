Coordenadora da Estratégia contra a Pobreza teme que 2023 traga aumento de pobres

A coordenadora nacional da Estratégia contra a Pobreza receia que 2023 traga um aumento do número de pobres, mas disse acreditar que a estratégia tem as medidas certas, com metas possíveis de concretizar, apesar de "muitíssimo ambiciosas".