COP26. Passeio turístico mostra Glasgow "tóxica" 

O roteiro começa numa das principais atrações turísticas de Glasgow, em George Square, no centro da cidade, onde se encontram estátuas em homenagem a muitos dos ilustres filhos da nação.

Mas, das 12 estátuas, pelo menos 10 estão ligadas à industrialização, mineração, capitalismo e colonização, denuncia Louise, do grupo "Glasgow Cals Out Polluters" [Glasgow denuncia os poluidores].

O destaque vai para James Watt, inventor do condensador em 1769 que tornou a máquina a vapor mais eficiente, desencadeando a Revolução Industrial.

"Foram aquelas máquinas que começaram as emissões de gases com efeito de estufa", denunciou, através da coluna de som sobre rodas que puxa atrás de si.

Outro dos homenageados na praça, Robert Peel, político mais conhecido como o fundador da polícia de Londres, fez fortuna no fim do século XVIII na indústria têxtil, continuou a ativista ambiental.

Em pano de fundo encontra-se o opulento edifício dos paços do concelho, Glasgow City Chambers, de onde opera a Câmara Municipal desde 1888.

O "pecado" da autarquia, diz Louise, é que o seu fundo de pensões, Strathclyde Pension Fund, continua a investir em empresas com negócios em combustíveis fósseis.

O grupo que acompanha a visita é sobretudo composto por ativistas de associações ambientalistas de visita a Glasgow para participar na Conferência, vindos de países como a Suécia ou México.

A visita continua com paragens por sedes de edifícios de empresas de energia, como a SSE, um dos principais patrocinadores da COP26, que ainda depende do gás natural, e a Scottish Power, detida pela espanhola Iberdrola.

Uma ativista mexicana, Rosa Marina Flores Cruz, do grupo Futuro Indígena, queixa-se do impacto social que os parques eólicos da Iberdrola estão a ter nas comunidades do Istmo de Tehuantepec, na região de Oaxaca.

"Estão a ocupar as terras que precisamos para a agricultura", queixa-se.

Uma das 30 inscritas na visita, Anna, confessa que considera toda esta informação "avassaladora", dizendo que "já é difícil saber o que fazer no dia-a-dia e que decisões tomar".

Apesar de ter feitos estudos em moda, deixou a profissão desiludida com as práticas da indústria e os efeitos no ambiente, optando por voluntariar-se numa associação que trabalha em reciclagem e educação ambiental.

Desde o início, a visita foi vigiada de perto mais de 40 agentes de polícias fardados, acompanhados a certa altura por três carrinhas e outros agentes à civil.

Antecipando potenciais problemas com as forças da ordem, os organizadores recrutaram vários "observadores legais" do projeto SCALP, para assistir nos contactos.

"Não falem com eles, sobretudo com os de colete azul. Eles podem ser simpáticos, mas só querem tirar-vos informação", avisou um dos guias.

O passeio seguiu depois pela Teekay Corporation, um grande grupo de transporte de petróleo e gás, e terminou abruptamente perto do banco Barclays, instituição financeira com interesses nos combustíveis fósseis.

Mas aqui foi bloqueado pela polícia por "questões de segurança".