Copos, pratos ou talheres de plástico deixam de ter lugar à mesa dos cafés e restaurantes

Foto: Volodymyr Hryshchenko - Unsplash

Entra hoje em vigor, a proibição de uso destes produtos descartáveis. O processo vai também abranger, mais para a frente no calendário, as rulotes, o comércio e os hipermercados. A associação ambientalista ZERO valoriza a redução dos resíduos, mas fala em passos lentos e pede, Rita Soares, uma ação mais rápida por parte do Governo.