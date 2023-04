Coreia do Sul. Comunidade portuguesa fala nas dificuldades em encontrar trabalho

É primeira visita de um primeiro-ministro português à Coreia do Sul em 23 anos e acontece quase uma década depois da última visita presidencial: foi em 2014 e era então presidente da República Cavaco Silva.Além dos encontros bilaterais ao mais alto-nível nesta deslocação, o destaque vai para reuniões com empresários coreanos num país onde a comunidade portuguesa é ainda pequena, e onde é ainda difícil encontrar trabalho para quem chega do território português.Reportagem do enviado da Antena 1 à Coreia do Sul, João Alexandre.