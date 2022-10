"Coroa de glória" das contas certas do PS resulta em empobrecimento, diz Montenegro

No encerramento das jornadas parlamentares do PSD, Luís Montenegro fez um diagnóstico de empobrecimento generalizado do país, apesar de reconhecer que "as contas têm o défice controlado" e a dívida vai descer, o que atribuiu sobretudo ao efeito da inflação.

"Mas é preciso saber à custa de quê. Aquilo que é hoje a coroa de glória do novo PS travestido de furioso adepto das contas públicas saudáveis, essa coroa de glória traduz-se num empobrecimento generalizado em todos os setores sob a responsabilidade do Estado", defendeu.

O líder do PSD recuperou a metáfora das estafetas utilizada na segunda-feira à noite por António Costa para acusar o primeiro-ministro de ter participado em dois governos socialistas que já entregaram aos sociais-democratas um "testemunho" pior do que receberam, referindo-se aos executivos liderados por António Guterres e José Sócrates.

"O dr. António Costa, pela terceira vez na vida política dele, vai receber um testemunho e vai-se atrapalhar, deixar cair o testemunho no chão e nós vamos ter de o apanhar e reiniciar a corrida", afirmou.

Para Montenegro, o "resultado extraordinário" que se prevê para a economia portuguesa só acontece porque esse resultado "está no intervalo entre dois resultados que são absolutamente medíocres" - o do ano passado e o do próximo.

"Nós empobrecemos mesmo quando, tendo hipotéticos bons crescimentos, isso não se reflete na vida das pessoas. Gosto de colocar à reflexão das pessoas e perguntar se, efetivamente para além desta estatística, sentem na sua vida que estão melhores ou estão piores. Todos os indícios vão no sentido de que estamos a piorar", disse."Toda esta situação o que é se não austeridade?"

Como exemplos do "empobrecimento generalizado" que diagnostica no país, Montenegro apontou não só a comparação do crescimento e do rendimento per capita de Portugal com os dos países da coesão, mas também as listas de espera na saúde, a falta de professores nas escolas ou o aumento da carga fiscal.

"Nós estamos mais pobres quando estamos a pagar mais impostos do que alguma vez pagámos até hoje e temos maiores dificuldades de acesso aos serviços públicos", exemplificou.

O líder do PSD considerou que também a atual taxa de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - "praticamente nula" - está a contribuir "para agravar o empobrecimento do país", por não serem usados os instrumentos financeiros à disposição do país num contexto de dificuldades económicas.

Os mais de 3.000 milhões de euros injetados na TAP, o anunciado encerramento de alguns serviços de saúde e até a falta de papel nos tribunais foram outros dos exemplos dados por Montenegro.

"Eu sei que o dr. António Costa e o PS tentam sempre esgrimir argumentação com base numa palavra malvada, que é a palavra austeridade, mas toda esta situação o que é se não austeridade? Se isto não é austeridade, o que é austeridade? É só quando vamos de mão estendida pedir crédito para pagar salários e pensões?", questionou.

Ainda em resposta a críticas feitas na segunda-feira por António Costa e pelo ministro e dirigente socialista Duarte Cordeiro, Montenegro considerou que quando o PS "agita o papão da direita, é um sinal de que já está muito enrascado".

"Nenhum dos últimos sete anos demonstra capacidade de executar o orçamento. Todo o folclore feito na apresentação do Orçamento é folclore político, não se vai executar e vai ser prometido na próxima proposta", vaticinou.

