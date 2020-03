Coronavírus. Companhia aérea israelita quer despedir 1000 trabalhadores

O elevado número de despedimentos surge numa altura em que as receitas da companhia se encontram em queda devido ao novo coronavírus. Os executivos da empresa também vão sofrer efeitos da crise através de cortes salariais.



“Estou determinado a fazer de tudo para garantir o futuro da empresa e agir com coragem, sinceridade e justiça”, garante o diretor do EI AI, Gonen Usishkin.



“Este é um dia difícil para nós e as medidas que decidimos foram tomadas com um sentimento de dor combinado com responsabilidade. A mudança faz parte de uma série de medidas que estão a ser tomadas para permitir que a empresa supere a crise e consiga emergir mais forte”, acrescentou Usishkin.



A El Al prevê que a queda das receitas nos próximos meses seja de 70 milhões de NIS, na sequência das restrições de viagens impostas pelo Ministério de Saúde.



O próprio Ministério ordenou que todos os cidadãos israelitas que regressem dos países onde se verifica a presença da epidemia deverão ficar duas semanas em isolamento.



A companhia aérea israelita cancelou todos os voos com destino à China, Tailândia e Itália. E também adiou o lançamento de uma nova rota sem escalas para Tóquio, que estava agendada para o dia 11 de março.



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o diretor da Histadrut, Arnon Bar-David, manifestaram intenções de oferecer ajuda à El Al, algo que Usishkin garante ainda não estar decidido.



O comité monetário do Banco de Israel concluiu que apesar de El Al e outras empresas estarem a ser afetadas pelo impacto do novo coronavírus “não há evidências de um impacto macroeconómico significativo na economia israelita”.



Caso o impacto da epidemia seja interrompido nos próximos meses, a economia global "deve recuperar relativamente rápido" supõe o comité. Todavia, se os efeitos na economia persistirem, “é esperado um impacto económico significativo” em todo o mundo.