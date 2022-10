Corte na produção petrolífera decidido pela OPEP irrita a Casa Branca

Num momento em que o petróleo, como fonte de energia, deveria estar a perder importância, a OPEP+ faz tremer o já elevado desequilíbrio económico mundial.

A decisão surgiu durante uma reunião na sede da OPEP em Viena. No encontro esteve presente o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, que está sob sanções americanas.





Seguiu-se um esforço diplomático concertado, mas mal sucedido, por parte de Washington para interromper o corte na produção de petróleo.Garantir o preço do barril, escrevem os analistas David E. Sanger e Ben Hubbard na publicaçãoDe recordar que o Irão é membro da OPEP e se aproximou da Rússia nos últimos meses, vendendo-lhemilitares para atacar território ucraniano.

Limites da diplomacia de Biden com os sauditas

A decisão do cartel petrolífero no sentido de reduzir a produção de petróleo é indicadora de que a influência do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre os aliados do Golfo será muito menor do que esperava, escreve a publicação norte-americana: "".Biden viajou em julho para a Arábia Saudita, onde se reuniu com o príncipe herdeiro, Bin Salman.Terá então nascido um. Os Emirados Árabes Unidos seguiriam o exemplo com mais 500 mil. Desta forma, o preço do gás russo baixaria, reduzindo significativamente a capacidade do presidente Vladimir Putin para financiar a guerra na Ucrânia.Durante julho e agosto, a produção saudita aumentou, mas, estimaram os especialistas.

"Pouca visão" da OPEP

A Casa Branca já criticou a manobra "geopolítica" da OPEP.A porta-voz da Casa Branca, Karin Jean-Pierre, afirmou: "

O conselheiro norte-americano de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e o diretor do Conselho Económico Nacional, Brian Deese, fizeram notar que o presidente Biden estava "dececionado com a decisão com a pouca visão".





“Acho que é um erro da parte deles. E acho que é hora de uma reavaliação em massa da aliança dos EUA com a Arábia Saudita”, disse, por sua vez, o senador democrata Chris Murphy, em declarações à estação norte-americana CNBC.





Tom Malinowski, um congressista democrata de Nova Jérsia, escreveu no Twitter: “A nossa mensagem para Mohammed bin Salman deve ser: se quer ficar ao lado de Putin, peça a Putin para defendê-lo. E boa sorte com isso”.





A Casa Branca já deu indicação de que fará uso do petróleo da reserva de emergência dos EUA e tentará encontrar outras medidas para contrariar o movimento da OPEP+.