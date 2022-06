Cortes salariais. Pilotos da TAP ameaçam fazer greve

O sindicato afirmou que "paira no ar a sensação de que a administração da TAP está a tentar empurrar os pilotos para uma greve".



A TAP respondeu que as medidas adotadas, mesmo sem acordo, não exigem qualquer contrapartida e beneficiam os pilotos.



A transportadora aérea tem vindo a negociar com as estruturas sindicais novos acordos que substituam os acordos de emergência assinados para a reestruturação da empresa, mas até agora sem grandes progressos.