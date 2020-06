Costa acusa alguns partidos de perseguir Centeno

António Costa acusa alguns partidos de estarem a perseguir Mário Centeno, de uma forma "inadmissível e incompatível" com um Estado de Direito. No dia em que Centeno sai do governo, tanto o primeiro-ministro como o novo ministro das Finanças admitem que possa ser o próximo Governador do Banco de Portugal e o sucessor, João Leão, afirma mesmo que é uma "excelente hipótese" para o cargo.