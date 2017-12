Partilhar o artigo Costa afirma que dívida líquida ficará em 119% do PIB no final de 2017 Imprimir o artigo Costa afirma que dívida líquida ficará em 119% do PIB no final de 2017 Enviar por email o artigo Costa afirma que dívida líquida ficará em 119% do PIB no final de 2017 Aumentar a fonte do artigo Costa afirma que dívida líquida ficará em 119% do PIB no final de 2017 Diminuir a fonte do artigo Costa afirma que dívida líquida ficará em 119% do PIB no final de 2017 Ouvir o artigo Costa afirma que dívida líquida ficará em 119% do PIB no final de 2017

Tópicos:

Diáspora,