Costa afirma que ruído mediático serve para tornar invisível trabalho do Governo

Durante o debate, António Costa criticou os partidos mais à direita de terem aumentado a pressão sobre o executivo por verem no horizonte uma inversão do ciclo económico.



A maioria da oposição criticou um Governo paralisado e enredado em casos que fragilizam a ação do executivo.



Na resposta, o primeiro-ministro defendeu que a notícia dos casos servem para esconder o trabalho do Governo.



"Esse ruído existe para servir de ecrã e tornar invisível o trabalho que estamos a fazer para executar serena e compassadamente o nosso programa de Governo", sustentou.







Esta posição foi transmitida por António Costa no debate parlamentar sobre política geral, acompanhado pelo jornalista da Antena 1 João Alexandre.