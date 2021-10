Costa afirma que voto do BE, PCP e PEV ao lado da direita será uma derrota pessoal

Esta posição foi assumida por António Costa no encerramento do debate parlamentar na generalidade proposta do Governo de Orçamento do Estado para 20022, momentos antes de este diploma ser votado e provavelmente reprovado com os votos das bancadas à direita do PS, mas também do Bloco de Esquerda, PCP e PEV.

"Um voto contra o Orçamento por parte dos partidos da esquerda à esquerda do PS é uma frustração, mas é também uma derrota pessoal", declarou o líder do executivo, dizendo que partilha essa frustração com mais de 2,7 milhões de eleitores que nas eleições legislativas quiseram a continuidade da solução política de Governo à esquerda.