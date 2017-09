Costa anuncia que 2017 será melhor ano de sempre de pagamento de fundos comunitários às empresas

Lusa27 Set, 2017, 16:46 | Economia

Falando no Porto, António Costa disse ter hoje recebido a "feliz notícia" de que esta semana foi alcançada a meta "de ter mil milhões de euros de fundos pagos às empresas nos incentivos ao investimento" até final de 2017, o que permite "rever em alta o objetivo" neste campo.

O executivo pretende finalizar o ano com "1.250 milhões de euros executados nos apoios às empresas, o que será seguramente, a concretizar-se, o melhor ano de sempre de execução de fundos comunitários das empresas", sublinhou o chefe do Governo.

António Costa falava na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, no ciclo de audições públicas sobre a Estratégia Nacional para Portugal no pós-2020, encontro hoje dedicado ao setor empresarial e com diversos representantes da área na plateia.