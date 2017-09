Costa assegura que Governo já descativou mais 500 milhões de euros do que em 2016

Lusa06 Set, 2017, 21:37 | Economia

António Costa falava aos jornalistas no final de uma reunião com a direção e com os coordenadores setoriais do Grupo Parlamentar do PS, depois de confrontado com as pressões exercidas à esquerda do Governo, sobretudo pelo Bloco de Esquerda, contra as cativações orçamentais.

"Neste ano, já temos neste momento descativados mais 500 milhões de euros do que no ano passado na mesma época, porque felizmente a execução orçamental está a correr bem. Portanto, tem sido possível acelerar a execução da despesa face ao ano passado", declarou o líder do executivo.