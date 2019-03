Costa assegura reforço nos transportes públicos

O primeiro-ministro entregou a chave do primeiro autocarro movido a gás no Barreiro



O reforço da frota de autocarros a gás e elétricos vai ser feito em todo o país. Com 700 novos veículos



António Costa aproveitou para lembrar que as metas orçamentais como a do défice não foram atingidas à custa de cortes na despesa ou no investimento público.