Costa avisa que próxima semana é "muito crítica" e apela a Páscoa "completamente diferente"

No final da inauguração da requalificação da Escola Secundária do Monte de Caparica, em Almada, António Costa reiterou o aviso feito também pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que o acompanhou na visita.

"Estamos numa semana que é muito crítica, mas que é absolutamente decisiva, designadamente para o futuro desta escola", afirmou Costa.

O primeiro-ministro recordou que o plano de desconfinamento do Governo prevê que a 05 de abril possam regressar as aulas presenciais no segundo e terceiro ciclos e, duas semanas depois, o secundário.

"Para que isso se cumpra, é absolutamente fundamental que consigamos continuar a manter a pandemia sob controlo", afirmou, referindo que, se a incidência de casos continua a baixar, o índice de transmissão tem vindo a subir.

Numa referência à matriz apresentada há duas semanas e que guiará o avanço, paragem ou recuo no desconfinamento, Costa alertou que "naquele quadradinho, o pontinho vai-se mexendo".

"Por um lado, no bom sentido, mas por outro, num sentido perigoso, em direção ao lado amarelo", avisou.

O primeiro-ministro defendeu que o país "não pode perder o que conquistou nas últimas duas semanas", mas avisou que "nada está ganho ainda" e Portugal "não pode voltar para trás", deixando um pedido.

"Assumamos todos que a Páscoa vai ser completamente diferente das Páscoas das nossas vidas, para que as nossas vidas possam ser retomadas como habitualmente eram e possamos voltar a ter, no futuro, as Páscoas que todos desejamos todos, com aqueles entes queridos que queremos que estejam cá para passar outras Páscoas connosco", disse.

Costa expressou a sua confiança em que "o sentido de responsabilidade que os portugueses têm manifestado ao longo de todo este ano, mais uma vez se afirmará plenamente esta semana".

"Dia 05, esta escola estará não só renovada fisicamente, mas também renovada com a alegria da criançada", desejou.