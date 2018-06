Costa: Brexit pode ser oportunidade de negócio entre Portugal e EUA

O primeiro-ministro esteve esta segunda-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, numa conferência sobre as parcerias entre Portugal e os Estados Unidos.



António Costa visita o território norte-americano, ainda este mês, para assinalar o 10 de Junho. A uma semana da viagem, o líder do executivo revela que, além dos contactos com as comunidades portuguesas, se pretende igualmente estreitar relações com as universidades americanas.



Junho é o mês de Portugal nos Estados Unidos com várias atividades em 12 estados e mais de 60 cidades.