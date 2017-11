Partilhar o artigo Costa coloca Lisboa no "coração" do debate sobre os desafios globais Imprimir o artigo Costa coloca Lisboa no "coração" do debate sobre os desafios globais Enviar por email o artigo Costa coloca Lisboa no "coração" do debate sobre os desafios globais Aumentar a fonte do artigo Costa coloca Lisboa no "coração" do debate sobre os desafios globais Diminuir a fonte do artigo Costa coloca Lisboa no "coração" do debate sobre os desafios globais Ouvir o artigo Costa coloca Lisboa no "coração" do debate sobre os desafios globais

Tópicos:

Guterres,