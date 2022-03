Costa com homólogos de Espanha, Itália e Grécia para discutir segurança energética

Foto: Ettore Ferrari

Com a guerra, ficou clara a dependência dos países europeus da energia russa. Diversificar fontes de produção é agora o objetivo, o que ficou claro na cimeira desta sexta-feira sobre segurança energética com homólogos de Espanha, Itália e Grécia.