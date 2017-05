Costa considera que Portugal está em viragem

Segundo António Costa, a decisão de Bruxelas "resulta da série consistente de bons indicadores que em conjunto se conseguiu alcançar: nas contas públicas, com o menor défice da nossa democracia; no mercado de trabalho, com a redução do desemprego; na recuperação económica, com a aceleração do crescimento, apoiado no aumento do investimento, das exportações e, sobretudo, da confiança".Na sua declaração inicial, antes de responder a questões dos jornalistas, o líder do executivo referiu-se aos anos em que Portugal esteve sob resgate, dizendo que "esta tem de ser a última vez que o país passa por um processo tão traumático que destruiu empregos, empresas, rendimentos, poupanças e expectativas de vida de muitos portugueses"."Não podemos voltar a perder o que hoje alcançámos. Devemos, por isso, prosseguir o caminho que estamos a construir, com uma política orçamental responsável que acompanha o triplo desígnio de termos mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Só assim garantimos que estes resultados são sustentáveis no futuro", acrescentou o primeiro-ministro.

C/Lusa