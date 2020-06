Costa critica "fúria de alguns partidos" para "perseguir" e "castigar" Centeno

António Costa deixou este aviso no Palácio de Belém, no final da breve cerimónia de posse de João Leão como ministro de Estado e das Finanças em substituição de Mário Centeno."Há pessoas a quem o confinamento deve ter feito mal", desabafa o chefe do Governo.

O primeiro-ministro considera inadmissível e inaceitável o projeto já aprovado na generalidade, na Assembleia da República, que visa estabelecer um período de nojo de cinco anos entre o exercício de funções governativas e o desempenho do cargo de governador do Banco de Portugal.







"Num Estado de Direito democrático são inadmissíveis leis `ad hominem` com a função de perseguir pessoas. Não costumo comentar iniciativas parlamentares, mas pela gravidade dessa iniciativa não posso deixar de dizer que é absolutamente incompatível com o Estado de direito democrático", sustentou o primeiro-ministro.





António Costa acrescenta ainda que Mário Centeno tem todas as competências para poder exercer o cargo. “É uma hipótese”, garante.

No entanto, garante que a decisão não está tomada, e garante que vai ouvir os partidos antes de anunciar a decisão. Algo que, lembra, não foi feito pelo anterior Governo sobre atual governador.





O novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, considerou que o seu antecessor, Mário Centeno, é "uma excelente hipótese" para governador do Banco de Portugal e disse não ver "nenhum inconveniente" nessa nomeação.







João Leão, que falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, após ter tomado posse como ministro de Estado e das Finanças, começou por alegar que "este não é o momento oportuno para discutir esta questão".





Confrontado com o facto de o primeiro-ministro, António Costa, ter afirmado minutos antes que Mário Centeno "é uma hipótese" para o cargo de governador do Palácio de Belém, em Lisboa, João Leão respondeu: "Sim, é óbvio que é uma boa hipótese. É uma excelente hipótese".





O novo ministro reiterou, contudo, que este "não é o momento oportuno para discutir aprofundadamente a questão". Referindo-se a Mário Centeno, acrescentou: "Mas não vejo, obviamente, nenhum inconveniente".





A nomeação do novo governador do Banco de Portugal é decisão do Governo.