Costa defende arco ribeirinho do sul do Tejo como novo motor da Península de Setúbal

Lusa 26 Jun, 2017, 16:57 / atualizado em 26 Jun, 2017, 16:57 | Economia

Esta posição foi assumida por António Costa no final de uma reunião de trabalho com os presidentes das câmaras do Barreiro, Carlos Humberto de Carvalho, do Seixal, Joaquim Santos, e de Almada, Joaquim Judas - todos eleitos pela CDU -, na qual também participaram em representação do Governo os ministros do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do Mar, Ana Paula Vitorino.

A manhã de António Costa e da comitiva do Governo começou com uma curta viagem de barco entre a estação portuária do Terreiro do Paço e a do Barreiro, tendo-se seguido uma reunião com os autarcas do chamado arco ribeirinho do Tejo, zona em que nas décadas de 60 e 70 do século passado floresceram grandes unidades industriais, mas cujos terrenos se encontram agora abandonados e, parte deles, contaminados.

"A valorização destes quase 900 hectares (entre as zonas da Quimiparque do Barreiro, da antiga siderurgia do Seixal e da Margueira em Almada) representa uma oportunidade para o desenvolvimento económico do país, sendo o trabalho em conjunto entre Estado e as autarquias considerado essencial. Esta zona pode ser o novo motor de desenvolvimento da Península de Setúbal", sustentou o primeiro-ministro.