Costa defende timing do PRR e anuncia segunda tranche do plano

António Costa garante que o PRR está a ser executado de acordo com o calendário definido com a Comissão Europeia. Durante o discurso, no congresso federativo do PS em Lisboa, o líder socialista acrescentou que, muito em breve, será desbloqueada a segunda tranche dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.