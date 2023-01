Costa destaca que dois terços das verbas do PRR têm candidaturas aprovadas

"São 93 mil candidaturas aprovadas e um terço já validado pela Comissão Europeia para serem objeto de pagamento", o que representa mais de cinco mil milhões de euros, realçou António Costa.

O governante, que discursava no final de uma visita à unidade de saúde de Parceiros, Azoia e Barrosa, no concelho de Leiria, sublinhou que, na área da saúde, o PRR vai financiar 100 novos centros de saúde e a requalificação de mais 326.

Segundo o chefe do Governo, que se fez acompanhar dos ministros da Saúde e da Presidência, "mais de metade destas obras já estão em curso".

O primeiro-ministro considerou que o PRR tem um calendário "muito exigente" para ser cumprido até ao final de 2026, mas que "está em movimento".

Salientando que as 93 mil candidaturas aprovadas pertencem a municípios, empresas, instituições, universidades, politécnicos e entidades do Estado, António Costa frisou que é a "mobilização do conjunto destas entidades que permite dar boa execução ao PRR".

Na sua intervenção, sem direito a respostas aos jornalistas, o primeiro-ministro deixou também uma palavra de "alento a todos aqueles que trabalham no setor da construção".

"Vivemos tempos particularmente desafiantes, com equipamentos, componentes e materiais de construção que estão a ser difíceis de chegar ao mercado ou com preços mais elevados, o que torna a execução do PRR mais exigente", disse.

Para António Costa, a realização destas obras demonstra a "capacidade de superação" dos gestores do PRR e de quem executa as obras.

O município de Leiria tem em construção três unidades de saúde, que deverão estar concluídas dentro de poucos meses, num investimento global de quatro milhões de euros, dos quais 3,7 milhões financiados pelo PRR.

O Governo iniciou hoje um roteiro, que se vai estender durante este mês, por vários projetos em curso do PRR.