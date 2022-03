Costa diz estar em curso na UE revisão global da formação dos preços da energia

António Costa falava aos jornalistas no final de uma reunião extraordinária da Concertação Social por causa das consequências da guerra na Ucrânia, em que o Governo também se fez representar pelos ministros da Economia, Pedro Siza Vieira, das Finanças, João Leão, do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

Em matéria de segurança, abastecimento e alta de preços de energia -- questão que se tornou urgente com a guerra na Ucrânia -, o primeiro-ministro referiu que a Comissão Europeia está a preparar um conjunto de medidas, desde logo "a suspensão temporária das normas da concorrência em matéria de ajudas de Estado".

"Essa medida é essencial para nos permitir apoiar diretamente o preço e o custo das empresas industriais, em particular das que são fortemente consumidoras de energia. Mas temos também a possibilidade de recorrer, tal como aconteceu com a compra de vacinas contra a covid-19, à aquisição conjunta de bens fundamentais para a fileira agrícola, como os fertilizantes, ou os combustíveis", apontou.

O primeiro-ministro transmitiu também que está em estudo "uma redução temporária do IVA sobre os produtos energéticos, de forma a permitir uma redução transversal do custo efetivo para os consumidores de energia".

Neste contexto, António Costa aludiu ainda a uma "alteração temporária dos mecanismos de formação do preço do megawatt hora" da eletricidade.

"Deixa de ser fixado pelo valor mais alto a que é produzido, mas, antes, passando a ser vendido ao preço normal de cada país. Em Portugal, felizmente, a eletricidade já tem 60% de origem em fontes renováveis. Ora, assim, evitaremos uma contaminação pelo preço muito elevado dos combustíveis fosseis", declarou o líder do executivo.