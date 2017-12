Costa diz que Governo não tem intenção de renacionalizar CTT, Anacom avaliará concessão

Lusa20 Dez, 2017, 16:34 / atualizado em 20 Dez, 2017, 16:34 | Economia

No debate quinzenal com o primeiro-ministro na Assembleia da República, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, desafiou António Costa a dizer se concorda com a coordenadora do BE, Catarina Martins, que tinha acusado os acionistas privados de "pilharem" a empresa e a esclarecer se a intenção do Governo será renacionalizar os CTT.

"Não, não é intenção do Governo nacionalizar os CTT. Sendo uma entidade pública sob concessão não havia lugar a nacionalização, quando muito haveria lugar ao resgate da concessão. A questão do resgate pôr-se-á ou não nos termos do contrato e nos termos da avaliação que cabe em primeiro lugar à Anacom", afirmou António Costa, reiterando que o Governo criou um grupo de trabalho sobre esta matéria.

O primeiro-ministro lembrou que o regulador, a Anacom (Autoridade Nacional de Comunicações), já identificou uma situação de incumprimento do contrato e aplicou sanções aos CTT.

"Se isso é suficiente, duvido que seja. Há uma coisa que devemos refletir: se um serviço público como o serviço postal deve ser avaliado pela valorização acionista em bolsa ou pela qualidade dos serviços prestado aos cidadãos", afirmou.

Governo não recebeu pedido de reestruturação

O primeiro-ministro garantiu que o Governo não recebeu "até agora qualquer proposta ou pedido de reestruturação" dos CTT, assumindo preocupação com o presente e o futuro da empresa.

Na abertura do debate quinzenal, o Bloco de Esquerda levantou a questão dos CTT, tendo a líder bloquista, Catarina Martins, considerado que "o Governo não pode ficar à espera para salvar" a empresa.

"Nós não recebemos até agora qualquer proposta ou pedido de reestruturação", garantiu António Costa, na resposta à bancada do BE, acrescentando que partilha "das preocupações sobre o futuro dos CTT e o seu presente".

O primeiro-ministro explicou que tem "visto as notícias nos jornais" e recordou que "há duas formas essenciais relativamente a redução de pessoas".

"Uma não tem qualquer intervenção do Governo, que é a figura do despedimento coletiva. Outra é, no quadro da reestruturação, o aumento da quota das rescisões por mútuo acordo. Não nos chegou nenhum pedido até agora de aprovação de aumento da quota legalmente prevista para qualquer rescisão por mútuo acordo", sublinhou.

António Costa recordou que "o Governo criou já um grupo de trabalho, conjuntamente com os governos regionais, com a ANAFRE [Associação Nacional de Freguesias] e com a Associação Nacional de Municípios para avaliar a forma como está a ser executado o serviço do CTT no seu dia a dia".