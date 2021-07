Costa diz que renovação de carruagens tem 95% de incorporação nacional

"Em cada uma destas carruagens há 95% de incorporação nacional, 95% do que transformou aquilo que os espanhóis consideraram sucata nestas novas carruagens foi produzido em Portugal", disse o governante durante a apresentação das carruagens ARCO no Parque Oficinal de Guifões, em Matosinhos, no distrito do Porto.





A reportagem é da jornalista da Antena 1 Lurdes Dias. (Foto: Estrela Silva - Lusa)