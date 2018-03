Costa e Rajoy lançam investimento na ferrovia ibérica

RTP05 Mar, 2018, 16:32 | Economia

São cerca de 80 km de linha que vai ligar Évora e Elvas. Este é o troço que falta para completar o corredor internacional entre o Porto de Sines e o Caia, em Espanha. Um investimento de mais de 500 milhões de euros, quase metade suportada por fundos europeus. A obra deve iniciar-se até março de 2019.



Com este troço, duplica a capacidade de carga e de transporte direto de mercadorias entre o litoral português e o mercado europeu. Para o Governo, trata-se de um marco histórico que traduz o espírito europeu.

O primeiro-ministro, António Costa, salientou que este investimento é "simbólico do momento que se vive na economia portuguesa" e significa um reforço do investimento público.



As obras na ferrovia, permitindo a ligação do porto de Sines e Lisboa à fronteira espanhola, são importantes para a Europa e para a Península ibérica, mas também para Portugal.



"É também simbólico do novo momento que vive a economia portuguesa. Vivemos anos de dura crise, conseguimos virar essa página", afirmou o chefe do Governo, estimando num "aumento de 40%" do investimento público em 2018.



"É um investimento que contribui simultaneamente para melhores condições para o investimento privado, para internacionalização e para exportação dos nossos produtos e serviços", salientou.



O chefe do Governo português destacou as vantagens que esta linha ferroviária trará para Portugal, com ligações mais rápidas 03h30, com custos 30% mais baixos para quem for operar nos portos de Sines, Setúbal e Lisboa, encurtando distâncias em 140 quilómetros.



"Esta obra vai reforçar a nossa competitividade", disse, sublinhando que este investimento abre a "porta à Europa" do "porto de águas profundas" de Sines, distrito de Setúbal.



O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, afirmou que são "excelentes notícias" o conjunto de obras que Portugal está a desenvolver na ferrovia, acrescentando tratarem-se de projetos de "capital importância" para aproximar os dois países."As linhas Évora-Elvas e Elvas-Caia vão ao encontro desse objetivo de capital importância, unir os nossos cidadãos e melhorar o seu dia a dia", disse.O ministro português do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, considerou tratar-se de "um dia histórico" para Portugal. "É um dia histórico para a Europa e para a consolidação da rede transeuropeia de transportes, um dia histórico para a Península Ibérica e para o reforço de ligações entre os nossos dois países", disse.Para o governante, trata-se também de "um dia histórico" para o país, uma vez que marca o arranque da "maior obra de linha nova dos últimos 100 anos" na ferrovia portuguesa.O Plano Ferrovia 2020, que promove as ligações com Espanha e a modernização dos principais eixos ferroviários, engloba, no total, um investimento superior a dois mil milhões de euros, dando especial destaque ao transporte de mercadorias e ao transporte público de passageiros.