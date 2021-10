Costa escusa-se a comentar reuniões do OE2022, mas diz estar otimissta

Há pouco, na Eslovénia, depois da reunião do Conselho Europeu, António Costa escusou-se a comentar as reuniões de hoje com os partidos pelo facto de não ter estado presente. Sublinhou que se mantém optimista em relação às negociações e à aprovação do documento.