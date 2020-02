Costa espera "bom senso" para "não pôr em causa um Orçamento"

Como já tenho dito, não só não é sustentável financeiramente, com é socialmente injusto porque beneficia sobretudo quem tem maiores rendimentos e, portanto, maior consumo; é ambientalmente irresponsável porque, numa altura em que apelamos à eficiência energética, não faz sentido dar um benefício fiscal ao aumento do consumo da energia”, sustentou o primeiro-ministro.António Costa defende que o caminho certo é a continuar a dialogar com a Comissão Europeia de modo a obter “autorização para poder modelar a taxa do IVA da eletricidade em função dos níveis de consumo, pondo uma taxa de IVA mais baixa para mais baixos níveis de consumo e mantendo-a mais elevada para mais elevados níveis de consumo”.“Esperemos que o bom senso prevaleça”, assumiu o primeiro-ministro, que considerou"Estamos todos (...) a bater-nos para não perdermos 1.600 milhões de euros nos próximos sete anos de fundos de coesão e, aparentemente, alguns preparam-se para fazer lançar pela janela 800 milhões de euros de receita por ano", criticou.

“Prosseguir o diálogo” com a Comissão Europeia

“Distinguir a taxa do IVA em função da natureza do consumidor é uma violação clara da legislação comunitária e, portanto,”, argumentou António Costa., sendo que a redução do IVA para as empresas tem também efeito importante do ponto de vista da melhoria da competitividade e da criação de emprego”.“Mas para que isso seja possível de uma forma socialmente justa, economicamente inteligente, responsável do ponto de vista ambiental e financeiramente sustentável, temos que prosseguir o diálogo que está, aliás, a correr bem com a Comissão Europeia”, defendeu.“Fizemos um esforço de ir ao encontro da posição dos outros partidos (...) e nesse esforço de aproximação pedimos uma autorização legislativa para a podermos exercer nos termos em que propusemos à Comissão Europeia”, rematou o líder socialista.

PSD tem de “assumir as consequências”

As declarações de Costa surgem depois de, esta quarta-feira, Rui Rio ter alterado na Assembleia da República a sua proposta de redução do IVA da eletricidade para consumo doméstico de 23 para 6%, agora com efeitos a partir de outubro, e o Bloco de Esquerda ter admitido viabilizá-la nas votações de hoje.O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, advertiu de seguida"O debate é democrático e respeitamos o parlamento. Mas têm de assumir as consequências por inteiro. Inclusivamente se criam ou não condições para governar o país", declarou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, dirigindo-se à bancada do PSD.As votações de todos os artigos relativos ao IVA, incluindo os que preveem a redução da taxa deste imposto para a eletricidade, foram adiadas para o final dos trabalhos, a pedido do PS.