Costa Ferreira rejeita incompatibilidade entre trabalho na PwC e no BdP

Na audição na comissão de inquérito ao Novo Banco, Luís Costa Ferreira foi confrontado pelos deputados do PSD e do BE, Alberto Fonseca e Mariana Mortágua, com a saída do Banco de Portugal para a consultora PwC em 2014.

"Todas as atividades de consultoria que eu prestei visaram assegurar o cumprimento das normas prudenciais. Não existe incompatibilidade daquilo que foram as ações desenvolvidas na PWC com as ações que foram desenvolvidas no Banco de Portugal", respondeu, a Mariana Mortágua.

De acordo com o diretor de Supervisão Prudencial do BdP, quem trabalha com ele no banco central nacional "sabe que qualquer interação que tenha tido não influencia minimamente as decisões" que toma na supervisão.

"Está a supervisionar entidades pelas quais já foi contratado, já cobrou horas de serviço a essas entidades e agora é seu supervisor. Há um óbvio conflito de interesses quando nós sabemos como as auditoras falharam ao longo deste tempo", contrapôs Mariana Mortágua.

A deputada do BE acusou Luís Costa Ferreira de se preocupar "mais em defender o papel das auditoras" do que em "fazer uma análise crítica do seu processo", deixando claro que isto era uma consideração e não uma pergunta.

Apesar de não ser uma pergunta, o atual e antigo diretor de Supervisão Prudencial do BdP fez questão de deixar claro que não defendeu as auditoras e que não lhe foi feita nenhuma pergunta sobre essa questão.

"Não pode pôr palavras em mim que eu não proferi. Eu não referi, em nenhum momento, que entendia que o comportamento das auditoras foi o mais adequado", enfatizou.

Anteriormente, nas respostas ao deputado do PSD -- que hoje foi o primeiro partido a fazer a inquirição, Luís Costa Ferreira explicou esta saída do BdP, entidade à qual entretanto regressou.

"Essa foi uma decisão exclusivamente pessoal, em resultado daquilo que era uma carga de trabalho acumulada ao longo das responsabilidades que tive durante os programas de assistência financeira onde tive um forte envolvimento no desenho de várias medidas sobre esse período e depois naturalmente sobre toda a ação de supervisão que foi desenvolvida relativamente ao Grupo Espírito Santo", explicou.

O responsável sublinhou que, naquela altura, se desvinculou definitivamente do Bdp e foi mais longe: "não pensava nessa altura que ocuparia as funções que ocupo agora".