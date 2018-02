Costa lança laboratório colaborativo para a área da vinha e do vinho em Vila Real

Lusa16 Fev, 2018, 07:39 | Economia

No segundo dia do roteiro do "Conhecimento e da Inovação", António Costa desloca-se aos distritos de Bragança e Vila Real.

O programa aposta no conhecimento e na inovação e inclui o lançamento de laboratórios colaborativos, como o "Vines & Wines", relacionado com a vinha e o vinho e que vai ser instalado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e trabalhar com a Região Demarcada do Douro.

O projeto tem como entidade promotora a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID).

José Manso, da ADVID, explicou que este laboratório colaborativo vai contribuir para "aumentar o volume e o valor do vinho do Porto no mercado mundial, bem como a procura de respostas eficientes dos agentes económicos aos processos de alterações climáticas".

Acrescentou ainda como objetivos "a garantia de que a ciência e tecnologia nacional serão o pilar científico para todos os atores que operam no setor".

O programa da visita do primeiro-ministro inclui a cerimónia de assinatura do protocolo entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e o laboratório colaborativo "Vines & Wines" e ainda a inauguração da Escola Superior de Saúde da UTAD, que agregou a Escola de Enfermagem.

Trata-se, segundo a academia transmontana, de "uma nova infraestrutura que dá continuidade à capacitação e requalificação do campus na área da saúde e das ciências do desporto".

Nesta visita, António Costa conta com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Antes de chegar a Vila Real, o primeiro-ministro vai passar por Bragança onde começa por visitar a empresa CATRAPORT, dedicada aos componentes para automóveis, que foi criada há três anos e se instalou na zona industrial de Mós, tendo como principal cliente a fábrica da francesa Faurécia, existente na cidade transmontana.

Funciona como agente ibérico do grupo italiano P&C Automotive e começou a laborar com 11 trabalhadores, mantendo uma parceria com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), que será o anfitrião do primeiro Ministro na passagem por Bragança.

Segundo divulgou o instituto, António Costa "terá oportunidade de se inteirar das iniciativas e projetos de inovação e transferência de tecnologia" do politécnico com a sua comunidade envolvente.

Um dos exemplos é o Centro de Investigação de Montanha (CIMO), onde será feita a "apresentação da agenda de inovação para as regiões de montanha mediterrânica".

O primeiro-ministro passará também pelo Brigantia Ecopark criado para "incubadora" de empresas e desenvolvimento de investigação e que acolhe o Demola Norte Portugal, uma plataforma que envolve alunos na procura de soluções inovadoras para problemas reais apresentados por empresas, no âmbito de um projeto que arrancou, em outubro, com cinco empresas e 25 alunos.

O projeto assenta num modelo de inovação finlandês em expansão dentro e fora da Europa e o politécnico de Bragança foi a primeira instituição portuguesa a adotar a denominada Plataforma Demola, em representação do Norte de Portugal.

No Brigantia Ecopark está prevista ainda a apresentação pública da constituição do Laboratório Colaborativo MORE, Montanhas de Investigação e assinatura da declaração bilateral com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

Este é o sexto aprovado em Portugal, sendo que os Laboratórios Colaborativos são uma iniciativa do governo com o objetivo de promover a ligação entre a investigação científica e a inovação empresarial.

No mesmo dia, decorre no Brigantia Ecopark um encontro transfronteiriço de empresários de Bragança e da região vizinha espanhola de Zamora.