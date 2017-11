Costa não convence direita com desagravamento de IRS e novos apoios ao investimento

RTP02 Nov, 2017, 19:26 / atualizado em 02 Nov, 2017, 19:29 | Economia

"Todos os contribuintes terão um alívio no IRS: os de mais baixos rendimentos que beneficiam com o aumento do limiar da isenção; a classe média desagravada com o alargamento dos escalões de cinco para sete; os de rendimentos mais elevados com a concretização do fim da sobretaxa", anunciou António Costa perante o plenário da Assembleia da República na sessão de abertura do debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018.



Sobre os reformados, Costa garantiu que já em 2018 "os pensionistas verão os seus rendimentos aumentados (…) Já a partir de janeiro, as pensões até 857 euros serão, de acordo com a fórmula da Lei de Bases [da Segurança Social], atualizadas acima da inflação, garantindo-se que todos os pensionistas com pensões até 2.570 euros ganham ou mantêm o poder de compra".



"Além disso, em agosto, haverá um aumento extraordinário até dez euros para as pensões que não foram atualizadas entre 2011 e 2015; e as pensões que foram atualizadas nesse período terão um aumento mínimo de seis euros", acrescentou sobre esta matéria.Em resposta a Catarina Martins, Costa garantiu que 46 mil professores reúnem condições para progredir na carreira: "Todas as carreiras da administração pública são descongeladas e são descongelados designadamente os professores".







Na sua intervenção, António Costa referiu que, ao longo do próximo ano, serão reforçadas as medidas de proteção social, designadamente por via da atualização do Indexante de Apoios Sociais (IAS) e do desenvolvimento da prestação social para a inclusão.



"A recuperação de rendimentos e direitos está também presente no combate à precariedade no Estado e no descongelamento de todas as carreiras da administração pública, o que não acontece desde 2010, retomando os mecanismos normais de desenvolvimento remuneratório: Progressões e promoções", afirmou, numa alusão a duas das matérias que foram objeto de longa negociação com o BE, PCP e PEV.



Além de apoios sociais, o primeiro-ministro defendeu que, em 2018, haverá novos apoios para facilitar o investimento por parte das empresas: "Para mantermos uma trajetória de crescimento económico e de criação de mais e melhor emprego, o Orçamento para 2018 prossegue, também, a melhoria das condições para o investimento das empresas", afirmou Costa, sublinhando que a reforma da Instituição de Fomento do Desenvolvimento vai permitir "de modo efetivo o apoio ao investimento".



"A linha já negociada com o Banco Europeu de Investimentos (BEI) de 250 milhões de euros é um primeiro passo concreto para dispormos de um novo mecanismo de apoio ao investimento das empresas", declarou, antes de sustentar que a proposta orçamental do seu executivo também se caracterizará por medidas fiscais de apoio à tesouraria, capitalização e reestruturação das empresas.O primeiro-ministro manifestou disponibilidade para melhorar na discussão na especialidade o novo regime criado para os trabalhadores independentes.



"Em 2017 colocámos 1,6 mil milhões de euros nas linhas Capitalizar. Em 2018 vamos reforçar este valor, lançando linhas de crédito com um valor global de 2,6 mil milhões de euros", explicou Costa, anunciando ainda o novo "reconhecimento automático da isenção do Imposto Municipal de Transações (IMT) e imposto do selo no âmbito de operações de reestruturação empresarial".



Uma palavra foi ainda deixada pelo chefe do executivo socialista em relação aos investimentos a realizar pelo Estado após os incêndios de junho e outubro: "O ano de 2018 será necessária e simultaneamente marcado pelo imperativo da urgência da resposta às populações e da reconstrução dos territórios devastados pelas calamidades, do arranque das reformas estruturais da floresta e do sistema de gestão integrada dos incêndios rurais, da execução da estratégia de revitalização do interior, descentralização".

PSD acusa Governo de não acautelar futuro

O discurso de António Costa não convenceu o PSD, que acusou o Governo de "não acautelar o futuro" e "fazer propaganda eufórica" a pensar no curto prazo.



"Esta propaganda eufórica afinal esconde um Governo bloqueado e incapaz de reformar no presente (...) Tudo se justifica e tudo se sacrifica ao interesse do PS no curto prazo", acusou o vice-presidente da bancada do PSD António Leitão Amaro, a quem coube o primeiro pedido de esclarecimento.



O primeiro-ministro negou qualquer euforia e lamentou que o PSD não partilhasse "a satisfação" do Governo com os números da economia: "Só vê em mim euforia porque é a medida da sua frustração quanto aos resultados alcançados na economia"."Com o ombro amigo das esquerdas", o Governo apresenta através dos impostos indiretos "a carga fiscal máxima que o país já suportou", disse Leitão Amaro.



Leitão Amaro considerou que o Orçamento, "sem nada trazer para o futuro", nem sequer "é bom para o presente (…) Com este Governo, os portugueses pagam mais do rendimento nacional para o Estado para receberem menos e piores serviços", acusou o social-democrata, apontando como exemplos as tragédias dos incêndios, o roubo de armas em Tancos e situações de bloqueio na saúde e na educação.



O vice-presidente a bancada laranja acusou ainda o Governo de, "com o ombro amigo das esquerdas", ter, através dos impostos indiretos, trazido "a carga fiscal máxima que o país já suportou", o que foi negado por António Costa.



"Factos são factos: a carga fiscal mais elevada tivemo-la em 2015, 34,5%. Hoje não é tão baixa como gostaríamos, mas em 2016, 2017 e 2018 é sempre inferior aos 34,5% de vossas excelências", disse.



Sobre as empresas, Leitão Amaro considerou ainda que a proposta orçamental do executivo nada vale, não incentivando sequer as exportações.



Esta acusação foi rejeitada por Costa: "Um dos problemas de trazer o discurso escrito de casa é não se poder adaptar o discurso e por isso teorizou sobre o sacrifício do futuro, mas ignorou o que é fundamental: este Orçamento do Estado acautela o futuro". O primeiro-ministro lembrou aqui a redução da dívida prevista e a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social.

Orçamento de "vistas muito curtas"

A líder do CDS-PP acusou o Governo de apresentar um "orçamento desigual", de "vistas muito curtas" e "pouco transparente", que carrega nos impostos indiretos e "cativações em longa escala".



"De novo assente numa conjuntura externa muito favorável, uma conjuntura que praticamente nenhum primeiro-ministro teve, é um orçamento desigual, é um orçamento de vistas muito curtas e é um orçamento pouco transparente", apontou Assunção Cristas.



Desafiando António Costa a aprovar um regime fiscal para o interior, a excluir as cativações das verbas para a formação profissional e deixar cair as mudanças ao regime simplificado de IRS, Cristas lamentou estar perante um Orçamento "dos que desconfiam das empresas, que não toleram empreendedores, dos que não aceitam que alguém possa subir na vida sem precisar do Estado [pelo contrário é um Orçamento] dos habilidosos, dos truques, dos que olham o país como um tabuleiro de jogo".

"É um Orçamento desigual porque esquece o território e a coesão territorial e eu lembro que este é já um orçamento pós-Pedrogão, que deveria assumir respostas que pura e simplesmente não estão lá", disse Assunção Cristas.



"É um Orçamento pouco transparente porque carrega nos impostos indiretos e porque a sua execução continuará a assentar nas cativações de larga escala, cortes cegos de despesa que afetam serviços essenciais, da saúde à educação, da formação profissional aos transportes públicos, que no final de contas são a nova austeridade", argumentou.



Na resposta, o primeiro-ministro reiterou que "90% dos titulares vão ser beneficiados ou não será negativamente afetado" e admitiu correções, concretamente, na situação de pequenos agricultores.



Mas, para Assunção Cristas, este é também o Orçamento que é desigual para as famílias com filhos, insistindo que o regime mais justo é o do quociente familiar. No que respeita ao investimento, defendeu que o documento que está em cima da mesa "tem muito pouco ou quase nada para as empresas, mantém a rutura do consenso alcançado de diminuição progressiva da taxa do IRC, não contém medidas destinadas a promover o investimento, a incentivar a capitalização das empresas ou a ajudar a qualificação profissional".



Face à proposta do CDS de uma unidade de missão para a reconstrução dos territórios ardidos, o chefe de Governo respondeu que a unidade missão para a revitalização do território destruído já existe e já está instalada em Pedrogão: "Não vamos duplicar estruturas da administração pública".

PCP quer política de direita "enterrada no passado"

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, valorizou os "avanços" da proposta orçamental na reposição de direitos e rendimentos, desejando que "fique enterrada no passado" a "política de cortes do PSD e do CDS-PP".



"Sendo hoje dia de finados, não estranhamos que o PSD e o CDS-PP tenham trazido aqui uma homenagem à sua política de cortes e de empobrecimento e de exploração que, pela parte do PCP, desejamos que fique enterrada no passado da nossa vida nacional e que não seja recuperada seja pela mão de quem for", disse João Oliveira.A política orçamental exige ainda "a libertação de constrangimentos internos e externos" e a "concretização de uma política patriótica e de esquerda", defendeu João Oliveira.





Num pedido de esclarecimento ao primeiro-ministro durante o debate do Orçamento do Estado para 2018, João Oliveira disse que o partido "valoriza" a "reposição de direitos e rendimentos" consolidada na proposta, que tem "limitações", e exige "opções de rutura com a política de direita".



"Fazemos esta apreciação com a noção de que em tudo o que é avanço está presente a intervenção do PCP", disse, acrescentando esperar que na especialidade sejam considerados "avanços nas respostas aos problemas estruturais do país".



Para além da resposta orçamental aos problemas decorrentes dos incêndios, o deputado manifestou preocupações quanto "ao aumento geral dos salários" e reiterou a necessidade do aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros já em janeiro de 2018. O combate à precariedade, o reforço do investimento público para níveis que resolvam "problemas atuais e de futuro", o reforço do investimento nos serviços públicos que abranja os serviços e forças de segurança e forças Armadas foram outras preocupações manifestadas pelo PCP.



Em resposta a um pedido de esclarecimento de João Oliveira, António Costa garantiu que o Governo está a fazer "um trabalho muito intenso" para "identificar quer as necessidades de cobertura orçamental para as indemnizações que são devidas aos familiares das vítimas mortais" dos incêndios de 17 de junho e de 15 de outubro, quer para a reconstrução das habitações, equipamentos municipais, de empresas afetadas e de infraestruturas.



"Estamos a fazer um esforço para até dia 17 de novembro, [prazo limite para a apresentação das alterações na especialidade], possamos ter aqui alterações que permitam responder a estas necessidades, quer de reforço de meios, quer de criação de melhores condições para os municípios poderem intervir na reconstrução dos próprios equipamentos e a ajudar a reanimar o tecido económico e social", anunciou o primeiro-ministro.

"Não nos meçam pela vossa bitola"

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, considerou "grave" o argumento da direita de que o Orçamento para 2018 serve "clientelas de esquerda", deixando aos deputados de PSD e CDS-PP para "não nos meçam pela vossa bitola, não nos confundam".



"A mesma direita que baixou impostos sobre as maiores empresas do país, que fez negócios da China na energia, vistos Gold, chama servir clientelas a recuperar salários e pensões, chama clientelas a quem trabalha ou trabalhou toda uma vida", apontou Catarina Martins, com o primeiro-ministro a associar-se à bloquista nas críticas à ala direita do plenário: "Não governamos para clientelas, governamos para o conjunto dos trabalhadores (…) Não governamos para os funcionários públicos, desconhecendo o que é preciso fazer no setor privado. Nós governamos para todos, independentemente da geração ou da profissão"."Esquecem-se PSD e CDS que de facto reforma no seu léxico significa apenas cortes nos salários e pensões. A direita pode torturar os números à vontade, mas o que estes dois comprovam é que é recuperando salários e pensões que a economia cresce e que se cria emprego", disse Catarina Martins.



Catarina Martins pediu ainda a António Costa uma "garantia dupla": que em 2017 o investimento e a despesa que estavam no orçamento sejam efetivamente executados e que o OE2018 tenha investimento que é mesmo para ser executado: "No momento em que o Governo tem que responder pela tragédia dos fogos e pela responsabilidade de reconstruir o país é fundamental".



Para a líder do BE, o "Governo tem que responder pelo investimento público e pelo funcionamento dos serviços públicos (…) O Governo tem executado menos do que é orçamentado para atingir metas de défice ainda mais baixas do que aquelas que estão acordadas com Bruxelas. Todos queremos contas públicas certas, mas reduzir o défice criando novos défices porque se fragilizam funções essenciais do Estado é um caminho perigoso".



Na intervenção, Catarina Martins recordou também as críticas feitas por PSD e CDS-PP de ausência de reformas neste OE2018.



"Esquecem-se PSD e CDS que de facto reforma no seu léxico significa apenas cortes nos salários e pensões. A direita pode torturar os números à vontade, mas o que estes dois comprovam é que é recuperando salários e pensões que a economia cresce e que se cria emprego", sublinhou, defendendo que se deixe "a direita entregue às suas crises" para passar para "questões complicadas deste OE2018".



Na resposta à intervenção da líder do BE, o primeiro-ministro evidenciou que Catarina Martins "chamou à atenção para a duplicidade do discurso da direita. Sempre que apresentamos uma proposta que beneficia a função pública, a direita diz que estamos a trabalhar para a nossa clientela. Cada vez que há uma categoria da função pública que protesta, a direita corre imediatamente a apoiar".

PAN critica estratégia na Agricultura

O PAN valorizou o esforço realizado pelo Governo nos primeiros dois anos da legislatura de "garantir a segurança económica dos cidadãos", mas deixou críticas duras a algumas políticas, em particular à estratégia do Ministério da Agricultura.



"Para o PAN, o país precisa de uma visão a longo prazo e de sustentabilidade. E como crescimento não implica necessariamente desenvolvimento, importa debater as opções do Ministério da Agricultura, que está em evidente contraciclo em termos de políticas de sustentabilidade", afirmou André Silva, o deputado único do PAN. Lamentou que não exista no Orçamento "nem uma medida referente à agricultura biológica", prometendo que o partido irá apresentar na especialidade "13 medidas de baixo custo para concretizar a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica", que considera não ter ainda saído do papel.Os deputados começaram esta quinta-feira a debater na generalidade a proposta de Orçamento do Estado para 2018. O documento será votado na generalidade sexta-feira, seguindo-se a discussão na especialidade, com debates e plenário entre 22 e 24 de novembro, estando a votação final global agendada para o dia 27.



André Silva referiu-se ainda à situação de seca do país e lamentou que o Governo continue a apostar no regadio, salientando que o uso doméstico é responsável por apenas 20% do consumo de água e prometendo reapresentar a proposta de alteração na definição da Taxa de Recursos Hídrico, chumbada há um ano.



"Perante um cenário de total insustentabilidade, a estratégia do Ministério da Agricultura tem sido: pagar para poluir (...) Dá a ideia que os Reis do Gado são quem manda no Ministério da Agricultura e no país", disse, referindo-se aos subsídios atribuídos aos produtores de carne e ao negócio do leite.



André Silva acusou ainda o Ministério da Saúde de estar sujeito à pressão "do Todo Poderoso setor da pecuária", estranhando que as carnes processadas fiquem de fora do âmbito do imposto criado neste orçamento sobre os alimentos com elevado teor de sal.



Na resposta, o primeiro-ministro disse estar disponível para considerar "uma a uma" as propostas que o PAN irá apresentar na área da agricultura biológica, mas manifestou uma perspetiva diferente da de André Silva quanto ao regadio na agricultura: "Temos que compatibilizar o bom uso da água com o investimento que permite melhorar o desenvolvimento do nosso território", defendeu António Costa, acrescentando que o Governo tem a ambição de alargar em mais 90 mil hectares a área de regadio para melhorar a qualidade da produção agrícola.



Quanto à situação de seca, António Costa frisou que o Governo tomou, há vários meses, medidas preventivas que permitiram que, à exceção da barragem de Fagilde, em Viseu, todas as outras tenham reservas de água para mais de um ano.





