Costa olha ao pós-Brexit. "Estados-membros têm que dar mais à União"

RTP31 Jan, 2018, 18:20 / atualizado em 31 Jan, 2018, 19:17 | Economia

“Se os cidadãos europeus pedem mais à União, os Estados-membros têm que dar mais à União”, propugnou o primeiro-ministro português durante a sessão plenária do Comité das Regiões.António Costa destacou o que considera ser o “papel central que as cidades e as regiões desempenham na construção europeia”.





“Sejamos claros: não podemos querer fazer mais fixando-nos como dogma para o orçamento da União o limite de um por cento do Rendimento Nacional Bruto”, acrescentou António Costa, para em seguida alertar que “as negociações do próximo quadro financeiro serão seguramente exigentes”.



O quadro plurianual da União, reforçou Costa, “terá que simultaneamente acomodar o impacto do Brexit, manter as suas políticas estruturais, como a política de coesão, e corresponder às novas prioridades comuns”.



“Não é possível, com a saída do Reino Unido, manter a mesma contribuição de todos e simultaneamente fazermos mais sem sacrificar nada daquilo que já fazemos. Sejamos claros: se queremos estar à altura do que nos exigem os cidadãos europeus, temos de aumentar as contribuições dos Estados-membros ou, em alternativa, os recursos próprios da União”, defendeu.

“Três objetivos”



Em Bruxelas, o primeiro-ministro fez também a apologia de “três objetivos que devem andar de mão dada”: “coesão, competitividade e convergência”.



“A política de coesão é a política europeia que mais tem contribuído para a unidade na diversidade europeia. Grande parte do sucesso da União Europeia deve-se à sua política de coesão”, vincou, acrescentando tratar-se de “uma marca identitária da União Europeia, cujos objetivos permanecem hoje tão centrais como quando foi criada”.



“A coesão não pode nem deve ser a variável de ajustamento do próximo Quadro Financeiro Plurianual. Deve sim, dispor de uma maior flexibilidade na sua definição e implementação, combinando a sua abordagem territorializada com um maior enfoque nos seus principais beneficiários: as pessoas”, acentuou.

“Fragilidades da Zona Euro”

Relativamente à União Económica e Monetária, António Costa alertou para a necessidade de capitalizar “uma janela de oportunidade única”, quando “todos os Estados-membros estão a atravessar um momento de crescimento económico, a abandonar os procedimentos por Défice Excessivo e, mais importante do que tudo, a criar emprego”.



c/ Lusa

“Não nos iludamos: as fragilidades estruturais da Zona Euro permanecem por resolver. As assimetrias e os desequilíbrios entre os seus membros reduzem o crescimento potencial e põem em causa a estabilidade da moeda única. Enquanto a União Económica e Monetária se mantiver incompleta, subsistirão riscos de novas crises”, enfatizou.Para Costa, “não há melhor garante para a sustentabilidade” da Zona Euro do que a aposta na convergência económica e social. O que passará também pela “criação de uma capacidade orçamental própria da Zona Euro, assente em recursos próprios”.Na sua intervenção, o governante socialista defendeu ainda o papel das regiões autónomas da Madeira e dos Açores na “dimensão global” da União.“As regiões ultraperiféricas são parte fundamental da nossa união. São elas que nos dão uma dimensão global. Sem a projeção atlântica dos Açores e da Madeira a Europa não teria a dimensão que tem. Sem a projeção extraeuropeia de outras regiões ultraperiféricas, a Europa não teria a dimensão que tem”, sustentou.