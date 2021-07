Costa otimista quanto à execução do Plano de Recuperação e Resiliência

O Governo e sector social assinaram esta quarta-feira um protocolo de 465 milhões de euros provenientes da "bazuca" europeia.



O objetivo é adaptar, requalificar e inovar as respostas sociais em três áreas: infância, pessoas com deficiência e envelhecimento.



O primeiro-ministro volta a garantir que o objetivo do Plano de Recuperação e Resiliência é chegar a todo o país. E que vai ser aplicado em rede - com empresas e parceiros sociais.