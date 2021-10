Costa partilha alerta de Marcelo de que país "não pode perder este momento"

Rodrigo Antunes - Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou a mensagem "muito importante" de hoje do Presidente da República no sentido de Portugal não poder "perder este momento" e aproveitar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para entrar num novo ciclo económico.