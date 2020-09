Costa procura consenso político no Plano de Recuperação e Resiliência

António Costa apresentou aos partidos as linhas gerais do Plano de Recuperação e Resiliência , que visa fazer a gestão de um total estimado de 12,9 mil milhões de euros de subvenções, dos quais só 9,1 mil milhões já disponíveis e confirmados. Os restantes 2,7 mil milhões estimados serão alocados em 2022 em função do crescimento económico das diversas economias em 2020 e 2021, revela o documento disponibilizado aos partidos nas reuniões.





Além desse valor, estima-se que esteja disponível um máximo de 15,7 mil milhões de euros de empréstimos (com impacto na dívida) para “reformas muito ambiciosas”.







O plano define que 37% do total dos custos estimados do Plano devem contribuir para a transição climática ou para os desafios dela resultantes.

A estimativa é de que as metas definidas estejam plenamente executados até 2026, privilegiando iniciativas com um duplo efeito, conjuntural e estrutural.





No âmbito do capítulo da Resiliência, o bloco com maior investimento - 7,2 mil milhões), o Governo define 3.200 milhões de euros para corrigir vulnerabilidades sociais, 2.500 milhões de euros para o potencial produtivo e 1.500 milhões de euros para competitividade e coesão territorial.





Em termos da transição climática, a mobilidade sustentável arrecada975 milhões de euros. A descarbonização e economia circular 925 milhões de euros e a eficiência energética e renováveis terá 800 milhões de euros.





A transição digital terá 700 milhões de euros para a escola digital, 500 milhões para as “empresas 4.0” e 1.800 milhões de euros para a modernização da Administração Pública.











De acordo com o documento apresentado aos partidos, as iniciativas devem promover a Resiliência, contribuir para a dupla transição (digital e climática) e responder às Recomendações Específicas por País formuladas no quadro do semestre Europeu em 2019 e 2020.





O primeiro-ministro recebe os partidos ao longo do dia. De manhã, António Costa recebe em sucessivas audiências a Iniciativa Liberal, o PEV, o PCP e o PAN. Na parte da tarde, a partir das 15h00, o primeiro-ministro reúne-se primeiro com o Chega, seguindo-se o CDS, o Bloco de Esquerda e o PSD.



Durante esta semana, além de proceder à audição dos partidos com representação parlamentar, António Costa reúne-se também com o Conselho Económico e Social e com o Conselho de Concertação Territorial na terça-feira, seguindo-se um debate temático sobre o Plano de Recuperação e Resiliência na quarta-feira na Assembleia da República.