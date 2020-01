Costa procura garantir votos à esquerda no Orçamento

O primeiro-ministro vai reunir-se com Bloco de Esquerda e PCP para garantir o voto à esquerda no Orçamento do Estado. A votação na generalidade é daqui a uma semana, mas os dois partidos deverão anunciar o sentido de voto já este fim-de-semana. A RTP sabe que o IVA da eletricidade e o aumento das pensões estão em cima da mesa das negociações.