Costa: Programa Nacional de Investimentos vai envolver 43 mil milhões de euros

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

O primeiro-ministro afirmou esta tarde que o Programa Nacional de Investimentos 2030 tem as fontes de financiamento bem identificadas, envolvendo 43 mil milhões de euros, dos quais 12 mil milhões de euros saídos dos orçamentos do Estado.