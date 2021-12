Costa promete que apoios previstos no Orçamento terão efeitos retroativos a 1 de janeiro

António Pedro Santos - Lusa

O secretário-geral do PS, António Costa, considerou que as próximas eleições legislativas vão ser decisivas e prometeu que os apoios sociais e as medidas de desagravamento fiscal que faziam parte do Orçamento chumbado terão efeitos retroativos a 1 de janeiro se o seu partido voltar a formar Governo.